Repair café Bibliothèque Drefféac

Repair café Bibliothèque Drefféac samedi 29 novembre 2025.

Repair café

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

REPAIR CAFÉ

Atelier de réparation participatif

Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.

Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…



Atelier samedi 29 novembre de 10h à 12h

Bibliothèque de Drefféac

Tout public / Gratuit / Sur réservation

Renseignements et réservations

Sur réservation 02.40.17.60.54 / bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

