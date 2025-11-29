Repair café Bibliothèque Drefféac
Repair café Bibliothèque Drefféac samedi 29 novembre 2025.
Repair café
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation participatif
Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.
Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.
Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…
Atelier samedi 29 novembre de 10h à 12h
Bibliothèque de Drefféac
Tout public / Gratuit / Sur réservation
Renseignements et réservations
Sur réservation 02.40.17.60.54 / bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
