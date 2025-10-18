Repair Café du Blosne Polyblosne Rennes

Repair Café du Blosne Polyblosne Rennes Samedi 18 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Atelier d’auto-réparation accompagné par des bénévoles

Réparez au lieu de jeter !
Un grille-pain qui ne chauffe plus ? Un pantalon troué ? Venez apprendre à leur donner une seconde vie avec l’aide de nos bénévoles bricoleurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T15:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T18:00:00.000+02:00

Polyblosne 1 boulevard de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine