Repair Café du Giennois

24 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13

Repair Café à l’ancienne école derrière la mairie de Poilly-lez-Gien

Le Repair Café vous accueille dans l’ancienne école située derrière la mairie de Poilly-lez-Gien lors de plusieurs dates dans l’année.

Le principe est simple réparer ensemble.

Des bénévoles mettent à disposition leurs outils et leurs compétences pour vous aider à réparer différents objets du quotidien vêtements, petits appareils électriques, vélos, meubles, jouets ou encore vaisselle.

Apportez un objet à réparer et profitez d’un moment convivial pour apprendre, échanger et donner une seconde vie à vos objets.

Un café ou un thé est souvent proposé pour partager ce moment dans une ambiance chaleureuse. .

24 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 08 95 16 repaircafedugiennois@gmail.com

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English :

Repair Café at the old school behind the Poilly-lez-Gien town hall

L’événement Repair Café du Giennois Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GIEN