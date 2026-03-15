Repair Café du Giennois Poilly-lez-Gien
Repair Café du Giennois Poilly-lez-Gien samedi 11 avril 2026.
Repair Café du Giennois
24 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13
Repair Café à l’ancienne école derrière la mairie de Poilly-lez-Gien
Le Repair Café vous accueille dans l’ancienne école située derrière la mairie de Poilly-lez-Gien lors de plusieurs dates dans l’année.
Le principe est simple réparer ensemble.
Des bénévoles mettent à disposition leurs outils et leurs compétences pour vous aider à réparer différents objets du quotidien vêtements, petits appareils électriques, vélos, meubles, jouets ou encore vaisselle.
Apportez un objet à réparer et profitez d’un moment convivial pour apprendre, échanger et donner une seconde vie à vos objets.
Un café ou un thé est souvent proposé pour partager ce moment dans une ambiance chaleureuse. .
24 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 08 95 16 repaircafedugiennois@gmail.com
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English :
Repair Café at the old school behind the Poilly-lez-Gien town hall
L’événement Repair Café du Giennois Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GIEN