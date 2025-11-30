Repair Café du Sénonais Salle polyvalente Villeneuve-sur-Yonne

Repair Café du Sénonais

Salle polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Venez participer à la réparation de vos vélos, appareils électroniques, vêtements ou appareils ménagers transportables… .

Salle polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté repaircafedusenonais@protonmail.com

English : Repair Café du Sénonais

German : Repair Café du Sénonais

