Répair café électro la Récréa’thiv Thiviers
Répair café électro la Récréa’thiv Thiviers samedi 11 avril 2026.
Répair café électro
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-09-12
La Récréathiv vous propose Repair café électro. Venez avec vos appareils électroménagers endommagés et Rémi vous apprendra à réparer les petites pannes du quotidien!
L’idée est d’apprendre à réparer ensemble afin de devenir plus autonome!
La Récréathiv vous propose Repair café électro. Venez avec vos appareils électroménagers endommagés et Rémi vous apprendra à réparer les petites pannes du quotidien!
L’idée est d’apprendre à réparer ensemble afin de devenir plus autonome! .
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com
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English : Répair café électro
La Récréathiv offers an Electro Repair Café. Come along with your damaged household appliances, and Rémi will teach you how to fix the little things that go wrong every day!
The idea is to learn how to repair together, and become more independent!
L’événement Répair café électro Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère