Repair café électroménager les cafés de la réparation INFOS au PNR GC Aguessac vendredi 6 mars 2026.

INFOS au PNR GC ATELIER sur la place du village Aguessac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2026-03-06
2026-03-06

Repair café électroménager
vendredi 6 mars de 9h00 à 12h00 Aguessac, place du village
Informations et inscriptions 
info@parc-grands-causses.fr
05 65 61 35 50

Répair cafés la tournée hiver-printemps 2026 TOUTES LES DATES ICI   .

INFOS au PNR GC ATELIER sur la place du village Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 50  info@parc-grands-causses.fr

English :

L’événement Repair café électroménager les cafés de la réparation Aguessac a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)