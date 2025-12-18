Repair Café Espace Renée Prévert, Rennes Samedi 17 janvier 2026, 09h30 Ille-et-Vilaine

Venez réparer de petits objets avec l’aide de bénévoles expérimentés

Venez réparer et apprendre à réparer vos objets de la vie courante (vêtements, ordinateurs et smartphones, électroménager portable, vélos,…) avec l’aide de réparatrices et réparateurs expérimentés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T12:00:00.000+01:00

repaircafe.moulinducomte@gmail.com 06 50 48 34 10

Espace Renée Prévert, 15, rue Renée-Prévert 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



