Repair café et gratiferia Le Rouge Gorge Parthenay

Repair café et gratiferia

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vous pensez que votre cafetière ou votre grille pain vous ont lâché ? avant de les remplacer définitivement, laissez-leur une chance pour une seconde vie et confiez-les à notre équipe de réparateurs. Ensemble vous chercherez les solutions et repartirez peut-être avec votre appareil comme neuf !

Et gardons en tête cette maxime un bon déchet est un déchet que l’on ne produit pas.

En parallèle se tient la gratiferia, marché gratuit de vêtements, vaisselle, livres, chaussures etc .

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 19 85 repaircafeparthenay@protonmail.com

