Repair café et gratiferia Le Rouge Gorge Parthenay

Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Vous pensez que votre cafetière ou votre grille pain vous ont lâché ? avant de les remplacer définitivement, laissez-leur une chance pour une seconde vie et confiez-les à notre équipe de réparateurs. Ensemble vous chercherez les solutions et repartirez peut-être avec votre appareil comme neuf !
Et gardons en tête cette maxime un bon déchet est un déchet que l’on ne produit pas.
En parallèle se tient la gratiferia, marché gratuit de vêtements, vaisselle, livres, chaussures etc .
Le Rouge Gorge 6 Rue Béranger Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 19 85 repaircafeparthenay@protonmail.com
