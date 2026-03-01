Repair Café et Install’Party

11 avenue de la gare Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20

Y’a du nouveau du côté du Repair Café ! Les bénévoles vous accueilleront toujours avec la bonne humeur et la convivialité le 3eme samedi du mois mais cette fois ci, ce sera, non pas la matinée, mais TOUTE la journée !!

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11 avenue de la gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com

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English :

Something new at the Repair Café! Volunteers are still on hand to welcome you on the 3rd Saturday of the month, but this time it’s not for the morning, but for the whole day!

L’événement Repair Café et Install’Party Montendre a été mis à jour le 2026-03-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge