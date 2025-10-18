Repair Café exceptionnel le samedi 18 octobre à Merlimont ! Cyberpoint Merlimont

Repair Café exceptionnel le samedi 18 octobre à Merlimont ! Cyberpoint Merlimont samedi 18 octobre 2025.

Repair Café exceptionnel le samedi 18 octobre à Merlimont ! Samedi 18 octobre, 09h00 Cyberpoint Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Cyberpoint rue Auguste Biblocq, 62155 Merlimont Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « trecustel62780@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.73.33.53.28 »}]

Jeter pas question ! Venez avec vos objets en panne et remettez-les en état avec l’aide de nos réparateurs bénévoles ! Repair café petit électroménager