Repair Café, Ferme du héron, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café Lundi 15 juin, 18h00 Ferme du héron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T18:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T18:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:00:00+02:00

La Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café à la Ferme du Héron animé par les bénévoles Repair Café, le lundi 15 juin de 18h à 20h

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Ferme du héron chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

