Repair Café, Foyer de l’Âge d’Or, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café Lundi 16 mars, 18h00 Foyer de l’Âge d’Or Nord

Début : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T20:00:00+01:00

Lundi 16 mars, de 18h à 20h, la Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café au foyer de l’Age d’Or animé par les bénévoles Repair Café.

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Foyer de l'Âge d'Or 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

