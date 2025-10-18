Repair-café Gare de Lomme Quai des Transitions Lomme

Repair-café Gare de Lomme Quai des Transitions Lomme samedi 18 octobre 2025.

Repair-café Gare de Lomme Samedi 18 octobre, 14h00 Quai des Transitions Nord

entrée libre mais inscription recommandée via fiche à remplir (voir ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T17:00

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T17:00

Des ennuis avec vos petits objets du quotidien (petit électroménager, ordinateur, machine à coudre, travaux de couture, vélo …) ? Venez diagnostiquer et réparer ceux-ci avec notre équipe de bénévoles le samedi 18 octobre 2025 (de 9h30 à 12h30). N’oubliez pas de ramener cordon, notice, chargeur alimentation etc … et votre bonne humeur !

Pour gagner du temps, merci de remplir cette fiche et de l’envoyer à l’adresse e-mail bonjour@quaidestransitions.fr ou de l’apporter au Quai des Transitions, rue de la gare 59160 Lomme (arrêt de métro Pont Supérieur).

Quai des Transitions rue de la gare 59160 Lomme Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bonjour@quaidestransitions.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652504822 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Fiche navette.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/13lMv1L-yMGqPgZVMqqxxGT8ErGjErdGX/view?usp=drive_link »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/13lMv1L-yMGqPgZVMqqxxGT8ErGjErdGX/view?usp=drive_link »}, {« link »: « mailto:bonjour@quaidestransitions.fr »}]

Des ennuis avec vos petits objets du quotidien (petit électroménager, ordinateur, machine à coudre, travaux de couture, vélo) ? Venez diagnostiquer et réparer ceux-ci avec notre équipe de bénévoles. petit électroménager vélo