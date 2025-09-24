Repair Café Guérande Les P’tits ensembles Guérande
Les P’tits ensembles 3 rue des Arpents Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-09-24 18:30:00
fin : 2025-09-24 20:30:00
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…
Plus de renseignements sur le site internet ou par téléphone au 07 49 21 43 64. .
