Repair Café Guérande Les P’tits ensembles Guérande

Repair Café Guérande Les P’tits ensembles Guérande mercredi 24 septembre 2025.

Repair Café Guérande

Les P’tits ensembles 3 rue des Arpents Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 20:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…

Plus de renseignements sur le site internet ou par téléphone au 07 49 21 43 64. .

Les P’tits ensembles 3 rue des Arpents Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repair Café Guérande Guérande a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44