Repair Café Halluin Centre Social L’essentiel Halluin

Repair Café Halluin Centre Social L’essentiel Halluin samedi 18 octobre 2025.

Repair Café Halluin Samedi 18 octobre, 14h30 Centre Social L’essentiel Nord

sur rdv dès le 25 septembre (par téléphone) / sans rdv selon les disponibilités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Centre Social L’essentiel 78 rue Gustave Desmettre 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320281150 »}]

Avec ou sans rdv / réparations de vos objets du quotidien