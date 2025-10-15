Repair Café Jeu de Paume Rennes

Repair Café Jeu de Paume Rennes mercredi 15 octobre 2025.

Repair Café Jeu de Paume Rennes 15 octobre – 6 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

⚒ Les prochains Repair Café auront lieu au Jeu de Paume :

* Mercredi 15 octobre de 18h à 20h

* Mercredi 19 novembre de 18h à 20h

* Samedi 6 décembre de 10h à 12h

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-15T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-06T12:00:00.000+01:00

1



Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine