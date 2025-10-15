Repair Café Jeu de Paume Rennes
Entrée libre
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
⚒ Les prochains Repair Café auront lieu au Jeu de Paume :
* Mercredi 15 octobre de 18h à 20h
* Mercredi 19 novembre de 18h à 20h
* Samedi 6 décembre de 10h à 12h
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine