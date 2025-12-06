Repair Café Jeu de Paume Rennes
Repair Café Jeu de Paume Rennes samedi 6 décembre 2025.
Repair Café Jeu de Paume Rennes 6 décembre 2025 – 17 juin 2026 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
⚒ Le prochain Repair Café aura lieu au Jeu de Paume :
* Samedi 6 décembre de 10h à 12h
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
Et en 2026 :
* Mercredi 18 février de 18h à 20h
* Mercredi 18 mars de 18h à 20h
* Mercredi 22 avril de 18h à 20h
* Mercredi 20 mai de 18h à 20h
* Mercredi 17 juin de 18h à 20h
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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