Repair Café Jeu de Paume Rennes 6 décembre 2025 – 17 juin 2026 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

⚒ Le prochain Repair Café aura lieu au Jeu de Paume :

* Samedi 6 décembre de 10h à 12h

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !

Et en 2026 :

* Mercredi 18 février de 18h à 20h

* Mercredi 18 mars de 18h à 20h

* Mercredi 22 avril de 18h à 20h

* Mercredi 20 mai de 18h à 20h

* Mercredi 17 juin de 18h à 20h

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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