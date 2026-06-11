Repair Café Jeu de Paume Rennes
Repair Café Jeu de Paume Rennes mercredi 17 juin 2026.
Repair Café Jeu de Paume Rennes Mercredi 17 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
⚒ Le prochain Repair Café aura lieu au Jeu de Paume :
Mercredi 17 juin de 18h à 20h
Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez participer au Repair Café !
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T20:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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