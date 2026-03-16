Repair café Kunheim
samedi 14 novembre 2026 · Kunheim
Informations pratiques
Kunheim
Repair café
57 rue Principale Kunheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 13:30:00
fin : 2026-11-14 16:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair’cafés. Des bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines, sont présents avec les outils pour faire tous les diagnostics et réparations possibles.
Aspirateurs, cafetières, bicyclettes, vêtements, objets utiles, jouets et autres, apportez des objets de chez vous à réparer et mettez-vous à l’ouvrage avec les bénévoles du Repair’café. 0 .
57 rue Principale Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 26 99 98 laurent.truquin@@free.fr
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English :
L’événement Repair café Kunheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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