Repair Café La Châtaigneraie
Repair Café La Châtaigneraie samedi 21 mars 2026.
Repair Café
5 7 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Ensemble, redonnons vie à nos petits appareils
A la Vendéthèque Guidés par les bénévoles de l’ODDAS*, donnez une seconde chance à vos vieux appareils et objets.
*ODDAS (Office de Développement Associatif et Social de Fontenay-Le-Comte)
Tout public. Sur inscription .
5 7 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Together, let’s bring our small appliances back to life
L’événement Repair Café La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin