Repair Café La Source Le Bouscat

Repair Café Samedi 15 novembre, 10h00, 14h00 La Source Gironde

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00+01:00 – 2025-11-15T12:30:00+01:00

Fin : 2025-11-15T14:00:00+01:00 – 2025-11-15T17:00:00+01:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Réparons ensemble vos objets ! atelier reparation