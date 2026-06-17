Repair Café Fablab Lapalisse

Informations pratiques

Lapalisse

Repair Café

Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nos bénévoles réparateurs vous accompagnent pour diagnostiquer et réparer vos objets du quotidien. Sans inscription.

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Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25 fablab.lapalisse@gmail.com

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English :

Our volunteer repairers are here to help you diagnose and repair your everyday items. No registration required.

L’événement Repair Café Lapalisse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse