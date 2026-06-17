Repair Café Fablab Lapalisse
samedi 3 octobre 2026 · Fablab · Lapalisse
Informations pratiques
Lapalisse
Repair Café
Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nos bénévoles réparateurs vous accompagnent pour diagnostiquer et réparer vos objets du quotidien. Sans inscription.
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Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25 fablab.lapalisse@gmail.com
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English :
Our volunteer repairers are here to help you diagnose and repair your everyday items. No registration required.
L’événement Repair Café Lapalisse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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