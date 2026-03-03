Repair Café Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Rendez-vous mercredi 18 mars de 19h à 21h au Ripaillon pour le Repair Café !Avec vous des réparatrices et réparateurs du Collectif la Bricole vont tenter une réparation à quatre mains. Ce Café Réparation, c’est une soirée sympa, constructive, des tuyaux pour réparer, faire des économies, lutter contre l’obsolescence programmée.Apportez un objet à réparer (hifi, console, ordinateur, appareil électrique…) ou alors un vêtement. Des bénévoles couture seront égalmeent présentes.Soirée proposée par Rêver Sèvre et la BricoLowtech, avec le Collectif la Bricole.Apéro convivial et participatif (sans alcool)Adresse : 31 rue Esnoul des Châtelets 44200 Nantes

Le Ripaillon Nantes 44200

0661285225



