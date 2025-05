Repair café les 3 rivières – Salle de la Boule d’Or Pontchâteau, 13 juin 2025 19:00, Pontchâteau.

Vous aimez donner une seconde vie aux objets ? Vous souhaitez contribuer à une initiative locale et solidaire ? Venez découvrir l’association Fabrik les 3 Rivières et le rôle essentiel des bénévoles au sein des Repair Cafés !

Au programme

Présentation de l’association et de ses valeurs

Explication du fonctionnement des Repair Cafés

Rôle des bénévoles et la charte à suivre

Que vous soyez bricoleur, curieux ou simplement animé par l’envie d’aider, cet événement est fait pour vous ! Rejoignez nous et faites partie de l’aventure. .

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

