REPAIR CAFÉ

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

17 janvier 2026 14h-17h

Maison Rousseau

Tél 04 67 87 83 06

Entrée libre & gratuite

La Maison Rousseau organise un Repair Café, c’est à dire une rencontre entre des personnes qui ont des capacités pour bricoler et réparer et des personnes qui ont des objets à réparer. La Ville de Lunel fournit le lieu et les outils. L’objectif, en plus de créer du lien et de faire se rencontrer les gens, est de faire ensemble toutes les réparations possibles sur de petits appareils électriques, des petits meubles, des vélos, des vêtements, des jouets… Avec le Repair Café, hors de question de jeter à la poubelle ! Et si certains veulent partager du temps et leur savoir-faire, qu’ils n’hésitent pas les bénévoles sont les bienvenus ! .

48 Rue Jean Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

january 17, 2026 ? 2-5 p.m

Maison Rousseau

Tel: 04 67 87 83 06

Free admission

L’événement REPAIR CAFÉ Lunel a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL