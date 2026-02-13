Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers
Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers jeudi 19 février 2026.
Repair Café Jeudi 19 février, 15h00 Mairie de Colomiers Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00
Les bénévoles de l’association Repair café vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).
C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !
Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous
Repair Café
Ne jetez plus vos appareils en panne, réparez-les avec l’aide de bénévoles : électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous.
15h-18h
Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond
Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie
Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond Colomiers Synchro