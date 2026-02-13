Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers

Repair Café Jeudi 19 février, 15h00 Mairie de Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Les bénévoles de l’association Repair café vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).

C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !

Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous

Repair Café

15h-18h

Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}, {« link »: « https://www.repaircafecolomiers.org »}]

Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond Colomiers Synchro