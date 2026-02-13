Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers

Repair Café Mairie de Colomiers Colomiers

Repair Café, Mairie de Colomiers, Colomiers jeudi 19 février 2026.

Repair Café Jeudi 19 février, 15h00 Mairie de Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Les bénévoles de l’association Repair café vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).

C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !
Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous

+ d’infos

Repair Café

Ne jetez plus vos appareils en panne, réparez-les avec l’aide de bénévoles : électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous.

+ d’infos 
 

< h2

15h-18h

Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}, {« link »: « https://www.repaircafecolomiers.org »}]
Pavillon blanc Henri-Molina, 7 place Alex-Raymond Colomiers Synchro