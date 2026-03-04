Repair Café, Maison citoyenne Saint-Exupéry, Colomiers

Repair Café Samedi 14 mars, 14h00 Maison citoyenne Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Les bénévoles de l’association Repair café seront présents à la Fête des bons plans pour vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).

C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !

Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous

14h-18h

Détails sur le lieu: Maison citoyenne Saint-Exupéry

Maison citoyenne Saint-Exupéry 12 allée du Lauragais, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}]

