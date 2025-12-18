Repair café Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Repair café Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mardi 3 février 2026.

Aspirateur, bouilloire… Vous avez un objet électrique qui ne fonctionne plus ? Venez apprendre à le réparer avec le collectif Repair café Paris 11.

Le mardi 03 février 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Sur inscription à rcpn@ouvaton.org 

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault  75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR


