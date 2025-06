REPAIR CAFE Maison des Familles Rennes 19 août 2025

REPAIR CAFE Maison des Familles Rennes Mardi 19 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Vous avez un objet défectueux? Apportez-le au Repair café et vous vous pourrez peut-être lui donner une seconde vie. Atelier couture et réparations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-19T18:00:00.000+02:00

1



Maison des Familles SQUARE GERMAIN GAUTIER 35000 rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine