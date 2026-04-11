Repair Café, Maison RêVée, Bègles
Repair Café, Maison RêVée, Bègles samedi 11 avril 2026.
Repair Café Samedi 11 avril, 14h00 Maison RêVée Gironde
Sur inscription -prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00
La Maison RêVée vous propose un Repair Café le samedi 11 avril 2026, de 14h à 17h !
Le principe ? Avec l’aide d’un réparateur bénévole, vous essayez de réparer votre petit électroménager et vos objets électriques pour leur donner une seconde vie. Parfois appelé aussi atelier de co-réparation, cet atelier permet de réduire les déchets en réparant plutôt que jetant, mais c’est aussi l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement parfois mystérieux des objets, apprendre à se servir d’outils… et bien sûr créer du lien social !
Les modalités pour participer à ce Repair Café:
Inscription préalable par mail : contact@maisonrevee.org (en précisant votre nom, prénom, mail, téléphone, objet concerné et modèle, problème rencontré et si possible photo)
1 objet / personne, accueil par ordre d’arrivée
Prix libre
Pensez à adhérer pour participer à nos ateliers (prix libre – on donne si on veut, ce qu’on veut !)
Vous avez des talents cachés de bricoleur ou des compétences en électronique, électricité, bidouillage de bois / fer… ? Vous connaissez quelqu’un qui a ces qualités… ? Rejoignez le pôle Repair Café de la Maison RêVée ! On a besoin de vous pour donner une seconde vie à des objets électriques ou du petit électroménager. L’atelier est déjà bien outillé, et vous recevrez le soutien d’un bricoleur chevronné qui n’attend que vous !
Contactez-nous pour en savoir plus : contact@maisonrevee.org
Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisonrevee.org/evenement/repair-cafe/ »}] [{« link »: « https://maisonrevee.org/evenement/repair-cafe/ »}, {« link »: « mailto:contact@maisonrevee.org »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-planete-b/adhesions/adhesions-2026 »}]
Avec l’aide d’un réparateur bénévole, essayons de donner une seconde vie à votre petit électroménager et vos objets électriques !
La Maison RêVée
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