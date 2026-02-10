Repair Café Place Henri Thébault Mauron

Repair Café

Place Henri Thébault Centre Social Eugène Grasland Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Les EPN de Ploërmel Communauté vous proposent un Repair Café un atelier où des bénévoles se rassemblent pour aider les gens à réparer leurs objets cassés. C’est un concept qui vise à réduire le gaspillage et à promouvoir la réparation d’objets au lieu de les jeter. Les habitants ou les visiteurs peuvent se rencontrer et partager leurs compétences et expériences.

Comment ça fonctionne ? Les participants apportent leurs objets défectueux, (appareils électroménagers, vêtements, ou autres articles.) Les bénévoles aident à diagnostiquer et à réparer ces objets.

Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent souvent accessibles.

Accès libre et gratuit .

