Repair Café Place Henri Thébault Mauron

Place Henri Thébault Centre Social Eugène Grasland Mauron Morbihan
Début : 2026-03-03 17:00:00
fin : 2026-03-03 20:00:00
2026-03-03
Les EPN de Ploërmel Communauté vous proposent un Repair Café un atelier où des bénévoles se rassemblent pour aider les gens à réparer leurs objets cassés. C’est un concept qui vise à réduire le gaspillage et à promouvoir la réparation d’objets au lieu de les jeter. Les habitants ou les visiteurs peuvent se rencontrer et partager leurs compétences et expériences.
Comment ça fonctionne ? Les participants apportent leurs objets défectueux, (appareils électroménagers, vêtements, ou autres articles.) Les bénévoles aident à diagnostiquer et à réparer ces objets.
Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent souvent accessibles.
Accès libre et gratuit .
Place Henri Thébault Centre Social Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 45 61 86 93
