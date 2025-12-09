Repair café Bibliothèque Missillac
Repair café Bibliothèque Missillac mardi 9 décembre 2025.
Bibliothèque 27 rue du Château Missillac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09 20:00:00
2025-12-09
Atelier itinérant du Réseau des Bibliothèques de réparation participatif
Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ?
Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.
Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.
Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien … merci de mentionner votre objet à réparer lors de votre inscription à l’atelier.
mardi 9 décembre de 18h à 20h
Bibliothèque de Missillac
Publics ados-adultes
Atelier gratuit Sur réservation
Renseignement et réservation
Bibliothèque intercommunale de Missillac 09 61 61 18 72
E.mail bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .
