Repair café Bibliothèque Missillac

Repair café

Bibliothèque 27 rue du Château Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09 20:00:00

2025-12-09

Atelier itinérant du Réseau des Bibliothèques de réparation participatif

Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ?

Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.

Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien … merci de mentionner votre objet à réparer lors de votre inscription à l’atelier.

mardi 9 décembre de 18h à 20h

Bibliothèque de Missillac

Publics ados-adultes

Atelier gratuit Sur réservation

Renseignement et réservation

Bibliothèque intercommunale de Missillac 09 61 61 18 72

E.mail bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 27 rue du Château Missillac 44780 Loire-Atlantique

