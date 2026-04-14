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Repair Café Moncheaux, Salle des associations, Moncheaux

Repair Café Moncheaux, Salle des associations, Moncheaux

Repair Café Moncheaux, Salle des associations, Moncheaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des associations

Adresse : 20 rue de Bouvincourt, 59283 Moncheaux

Ville : 59283 Moncheaux

Département : Nord

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Repair Café Moncheaux Samedi 20 juin, 09h30 Salle des associations Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Salle des associations 20 rue de Bouvincourt, 59283 Moncheaux Moncheaux 59283 Nord Hauts-de-France La salle des associations se trouve dans le préfabriqué à proximité de l’école Entrée dédiée à gauche de l’entrée de l’école
Repair Café Moncheaux