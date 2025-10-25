Repair Café Maison écocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan

Repair Café Maison écocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan samedi 25 octobre 2025.

Maison écocitoyenne des Landes 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28

Chaque dernier samedi du mois (hors juillet-août et décembre), le Repair Café ouvre ses portes de 9h à 16h (dernier objet pris à 15h30).

Nos réparateurs-bénévoles interviennent sur des objets transportables au bras (électroménager, appareils électroniques, petite couture…). Les micro-ondes ne sont pas acceptés.

Et même si vous n’avez rien à réparer, vous serez accueilli.es pour boire un simple café ou déguster une pâtisserie cuisinée par nos bénévoles. Réparation gratuite, ouvert à toutes et tous.

Pour voir les dates des autres Repair Café Landais https://www.maisonecocitoyennedeslandes.fr/agenda-des-repair-cafes/ .

Maison écocitoyenne des Landes 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine maisonecocitoyenne@ecomail.fr

