Repair Café Maison Eco citoyenne Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Repair Café

Maison Eco citoyenne 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2027-01-30 2027-02-27 2027-03-27 2027-04-24 2027-05-29 2027-06-26 2027-09-25 2027-10-30 2027-11-27

Chaque dernier samedi du mois (hors juillet-août et décembre), le Repair Café ouvre ses portes de 9h à 15h30.

Nos réparateurs-bénévoles interviennent sur des objets transportables au bras (électroménager, appareils électroniques, petite couture…).

Les micro-ondes ne sont pas acceptés.

Et même si vous n’avez rien à réparer, vous serez accueilli.es pour boire un simple café ou déguster une pâtisserie cuisinée par nos bénévoles.

Réparation gratuite, boîte à dons sur place, ouvert à toutes et tous.

Pour voir les dates des autres Repair Café Landais : https://www.maisonecocitoyennedeslandes.fr/agenda-des-repair-cafes/ .

Maison Eco citoyenne 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr

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English : Repair Café

L’événement Repair Café Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan