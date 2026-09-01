Repair Café Maison Eco citoyenne Mont-de-Marsan
samedi 26 septembre 2026 · Maison Eco citoyenne · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Repair Café
Maison Eco citoyenne 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2027-01-30 2027-02-27 2027-03-27 2027-04-24 2027-05-29 2027-06-26 2027-09-25 2027-10-30 2027-11-27
Chaque dernier samedi du mois (hors juillet-août et décembre), le Repair Café ouvre ses portes de 9h à 15h30.
Nos réparateurs-bénévoles interviennent sur des objets transportables au bras (électroménager, appareils électroniques, petite couture…).
Les micro-ondes ne sont pas acceptés.
Et même si vous n’avez rien à réparer, vous serez accueilli.es pour boire un simple café ou déguster une pâtisserie cuisinée par nos bénévoles.
Réparation gratuite, boîte à dons sur place, ouvert à toutes et tous.
Pour voir les dates des autres Repair Café Landais : https://www.maisonecocitoyennedeslandes.fr/agenda-des-repair-cafes/ .
Maison Eco citoyenne 5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr
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English : Repair Café
L’événement Repair Café Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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