Repair café Moosch
Repair café Moosch samedi 27 septembre 2025.
Repair café
60 rue du Général de Gaulle Moosch Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 11:30:00
2025-09-27
Vous avez un objet cassé ou en panne avez-vous pensez à le réparer avant de le remplacer ?
Nos réparateurs bénévoles seront là pour vous aider à le réparer ! Ambiance conviviale assurée !
Entrée libre 1 objet par personne sans inscription
60 rue du Général de Gaulle Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50
English :
You have a broken or broken-down item: have you thought about repairing it before replacing it?
Our volunteer repairers will be on hand to help you fix it! A friendly atmosphere guaranteed!
Free admission 1 item per person no registration required
German :
Sie haben einen kaputten oder defekten Gegenstand: Haben Sie daran gedacht, ihn zu reparieren, bevor Sie ihn ersetzen?
Unsere ehrenamtlichen Reparateure werden Ihnen bei der Reparatur helfen! Gesellige Atmosphäre garantiert!
Eintritt frei 1 Gegenstand pro Person ohne Anmeldung
Italiano :
Se avete un oggetto rotto o guasto, avete pensato di ripararlo prima di sostituirlo?
I nostri riparatori volontari saranno a disposizione per aiutarvi a ripararlo! Un’atmosfera amichevole garantita!
Ingresso libero 1 oggetto a persona non è richiesta la registrazione
Espanol :
Si tienes un objeto roto o estropeado, ¿has pensado en repararlo antes de sustituirlo?
Nuestros reparadores voluntarios te ayudarán a repararlo Ambiente agradable garantizado
Entrada gratuita 1 objeto por persona no es necesario inscribirse
L’événement Repair café Moosch a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin