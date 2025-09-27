Repair café Moosch

Repair café Moosch samedi 27 septembre 2025.

Repair café

60 rue du Général de Gaulle Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 11:30:00

2025-09-27

Vous avez un objet cassé ou en panne avez-vous pensez à le réparer avant de le remplacer ?

Nos réparateurs bénévoles seront là pour vous aider à le réparer ! Ambiance conviviale assurée !

Entrée libre 1 objet par personne sans inscription
60 rue du Général de Gaulle Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 

English :

You have a broken or broken-down item: have you thought about repairing it before replacing it?

Our volunteer repairers will be on hand to help you fix it! A friendly atmosphere guaranteed!

Free admission 1 item per person no registration required

German :

Sie haben einen kaputten oder defekten Gegenstand: Haben Sie daran gedacht, ihn zu reparieren, bevor Sie ihn ersetzen?

Unsere ehrenamtlichen Reparateure werden Ihnen bei der Reparatur helfen! Gesellige Atmosphäre garantiert!

Eintritt frei 1 Gegenstand pro Person ohne Anmeldung

Italiano :

Se avete un oggetto rotto o guasto, avete pensato di ripararlo prima di sostituirlo?

I nostri riparatori volontari saranno a disposizione per aiutarvi a ripararlo! Un’atmosfera amichevole garantita!

Ingresso libero 1 oggetto a persona non è richiesta la registrazione

Espanol :

Si tienes un objeto roto o estropeado, ¿has pensado en repararlo antes de sustituirlo?

Nuestros reparadores voluntarios te ayudarán a repararlo Ambiente agradable garantizado

Entrada gratuita 1 objeto por persona no es necesario inscribirse

