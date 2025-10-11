Repair Café Rue grande rue Mortagne-sur-Gironde

Repair Café Rue grande rue Mortagne-sur-Gironde samedi 11 octobre 2025.

Repair Café

Rue grande rue A côté du cinéma Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Le Repair café c’est réparer ensemble les objets abimés, des « experts », une rencontre, l’inspiration…

Rue grande rue A côté du cinéma Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

English :

The Repair café is all about repairing damaged objects together, with « experts », a meeting, inspiration…

German :

Im Repair Café geht es darum, gemeinsam beschädigte Gegenstände zu reparieren, « Experten », ein Treffen, Inspiration…

Italiano :

Il Repair café si occupa di riparare insieme gli oggetti danneggiati, con « esperti », un incontro e un’ispirazione…

Espanol :

El Repair café consiste en reparar juntos objetos dañados, con « expertos », un lugar de encuentro e inspiración…

L’événement Repair Café Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-23 par Royan Atlantique