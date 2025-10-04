Repair café Neuillay-les-Bois

Repair café Neuillay-les-Bois samedi 4 octobre 2025.

Repair café

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06 2026-01-03

Rejoignez le Repair Café du Novel’lieu. Ne jetons plus… réparons ensemble.

Les bénévoles du Repair Café du Novel’lieu seront heureux de vous accueillir pour vous conseiller, vous aider et réparer vos petits objets du quotidien en panne petit électroménager, hi-fi, lecteurs DVD, radios, horloges, lampes, appareils électroniques, outillage, aspirateurs, etc.

Pour mieux vous accueillir et éviter une trop forte affluence, les permanences auront désormais lieu chaque premier samedi du mois. .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 41 65 74 novellieu@gmail.com

English :

Join the Repair Café at Novel’lieu. Don’t throw away… let’s repair together.

German :

Schließen Sie sich dem Repair Café im Novel’lieu an. Werfen wir nicht mehr weg … lassen Sie uns gemeinsam reparieren.

Italiano :

Partecipate al Repair Café di Novel’lieu. Smettiamo di buttare via le cose… ripariamo insieme.

Espanol :

Únete al Repair Café de Novel’lieu. Dejemos de tirar cosas… reparemos juntos.

L’événement Repair café Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2025-09-07 par Destination Brenne