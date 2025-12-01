Repair Café Neuve-Église
Repair Café Neuve-Église samedi 28 mars 2026.
Rue du 28 Novembre Neuve-Église Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens… seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .
Rue du 28 Novembre Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
