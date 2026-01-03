Repair café

Nordhouse Bas-Rhin

Samedi 2026-04-11

2026-04-11

2026-04-11

Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés

Project’ill s’inscrit également dans une démarche éco-responsable avec sa section Repair Café.

Le concept consiste en la réparation gratuite d’objets du quotidien afin de leur donner une seconde vie et de lutter contre le gaspillage.

Organisée dans plusieurs communes du Bas-Rhin, cette activité est rendue possible grâce au savoir-faire et aux compétences variées de nos bénévoles (électricien, mécanicien, informaticien, couturière). 0 .

Chemin de l’étang Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est repair.ill@orange.fr

English :

Reduce your waste and environmental impact by giving a second life to repairable items

