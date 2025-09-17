REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes

REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes mercredi 17 septembre 2025.

2025-09-17 17:30:00

2025-09-17 20:00:00

2025-09-17

Pour réparer, échanger et partager

Repair café par les énergies landaises

dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .

Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Repair, exchange and share

German :

Zum Reparieren, Tauschen und Teilen

Italiano :

Riparazione, scambio e condivisione

Espanol :

Reparar, intercambiar y compartir

