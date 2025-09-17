REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes
Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique
Début : 2025-09-17 17:30:00
fin : 2025-09-17 20:00:00
2025-09-17
Pour réparer, échanger et partager
Repair café par les énergies landaises
dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .
Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Repair, exchange and share
German :
Zum Reparieren, Tauschen und Teilen
Italiano :
Riparazione, scambio e condivisione
Espanol :
Reparar, intercambiar y compartir
