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AGENDA · Notre-Dame-des-Landes

REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes

mercredi 16 septembre 2026 · Salle des chênes · Notre-Dame-des-Landes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Salle des chênes
Adresse
Rue des chênes
Ville
44130 Notre-Dame-des-Landes
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Notre-Dame-des-Landes

REPAIR CAFÉ

Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 19:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Pour réparer, échanger et partager
Repair café par les énergies landaises
dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres   .

Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Repair, exchange and share

L’événement REPAIR CAFÉ Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Erdre Canal Forêt