REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes

Informations pratiques

Notre-Dame-des-Landes

REPAIR CAFÉ

Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:30:00

fin : 2026-09-16 19:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Pour réparer, échanger et partager

Repair café par les énergies landaises

dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .

Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Repair, exchange and share

L’événement REPAIR CAFÉ Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Erdre Canal Forêt