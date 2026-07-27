REPAIR CAFÉ Salle des chênes Notre-Dame-des-Landes
mercredi 16 septembre 2026 · Salle des chênes · Notre-Dame-des-Landes
Informations pratiques
Notre-Dame-des-Landes
REPAIR CAFÉ
Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Pour réparer, échanger et partager
Repair café par les énergies landaises
dans le cadre de la Fête des possibles en Erdre et Gesvres .
Salle des chênes Rue des chênes Notre-Dame-des-Landes 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Repair, exchange and share
L’événement REPAIR CAFÉ Notre-Dame-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays Erdre Canal Forêt