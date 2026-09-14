Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Prix libre Prix Libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800

02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr



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