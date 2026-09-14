UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Herblain99vues

Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain

jeudi 17 septembre 2026 · CSC du Sillon de Bretagne · Saint-Herblain

Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
CSC du Sillon de Bretagne
Adresse
12B Avenue des Thébaudières
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre Prix Libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Prix libre Prix Libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800
02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr


Afficher la carte du lieu CSC du Sillon de Bretagne et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)