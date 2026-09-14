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Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain
jeudi 17 septembre 2026 · CSC du Sillon de Bretagne · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Prix libre Prix Libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!
CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800
02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr
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