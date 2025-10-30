Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs Hyperlien Nantes

Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs Hyperlien Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 15:00 – 19:00

Gratuit : non Gratuit & Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Plus d’info sur notre site internet.Prolonger la durée de vie du matériel doit être une priorité économique et écologique. 80% de l’empreinte carbone du numérique est liée à la production des terminaux (Ordinateurs, téléphones, tablettes…) Nombre de pannes sont d’ordre logiciel et assez facilement réparables, bugs, virus et autres plantages inopinés seront bientôt du passé. On ne va pas s’en cacher, le principal problème est lié au système d’exploitation Micro$oft, une bonne occasion de venir tester et d’adopter Linux afin de gagner un peu de liberté. Pour les désagréments matériel nous disposons de consommables permettant de donner un coup de boost à votre terminal numérique: piles, disques durs, barrettes de ram… Nous réalisons également des changements de batterie, écran d’ordinateurs portables, disque dur…!Nos ateliers sont gratuits. Vous pouvez vous rendre directement au sein d’un atelier programmé mais n’hésitez pas à nous contacter en amont afin nous informer de la panne que vous rencontrez. Si vous possédez un unité centrale (un ordinateur fixe) pas besoin d’apporter d’écran, clavier, souris, nous avons ce qu’il faut dans notre caisse d’intervention.

Hyperlien Nantes 44276