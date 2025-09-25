Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs Maison de quartier La Mano Nantes

Repair café numérique – Atelier de réparation d’ordinateurs Maison de quartier La Mano Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 14:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit & prix libre Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age maximum : 99

Prolonger la durée de vie du matériel doit être une priorité économique et écologique. 80% de l’empreinte carbone du numérique est liée à la production des terminaux (Ordinateurs, téléphones, tablettes…) Nombre de pannes sont d’ordre logiciel et assez facilement réparables, bugs, virus et autres plantages inopinés seront bientôt du passé. On ne va pas s’en cacher, le principal problème est lié au système d’exploitation Micro$oft, une bonne occasion de venir tester et d’adopter Linux afin de gagner un peu de liberté. Pour les désagréments matériel nous disposons de consommables permettant de donner un coup de boost à votre terminal numérique: piles, disques durs, barrettes de ram… Nous réalisons également des changements de batterie, écran d’ordinateurs portables, disque dur…!

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr