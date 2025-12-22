Repair café numérique Maison de quartier La Mano Nantes
Repair café numérique Maison de quartier La Mano Nantes jeudi 26 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 14:00 – 17:30
Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!
Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr
Afficher la carte du lieu Maison de quartier La Mano et trouvez le meilleur itinéraire