Repair Café Obenheim
Repair Café Obenheim samedi 24 janvier 2026.
Repair Café
rue du Ried Obenheim Bas-Rhin
Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés
La machine a café, le robot ménager, le rasoir, le vélo, un vêtement à coudre, une chaise ou tout autre article en panne ou cassé n’est pas forcément bon pour la poubelle. Les bénévoles du Repair café Project’ill peuvent peut-être les réparer.
C’est gratuit, toutefois, une tirelire est à votre disposition pour recevoir les dons de soutien qui permettront d’investir dans du matériel.
Du café, des boissons et des gâteaux sont à disposition, offert par la commune. 0 .
rue du Ried Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est repair.ill@orange.fr
English :
Reduce your waste and environmental impact by giving a second life to repairable items
