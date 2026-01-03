Repair Café Obenheim

Repair Café

rue du Ried Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés

La machine a café, le robot ménager, le rasoir, le vélo, un vêtement à coudre, une chaise ou tout autre article en panne ou cassé n’est pas forcément bon pour la poubelle. Les bénévoles du Repair café Project’ill peuvent peut-être les réparer.

C’est gratuit, toutefois, une tirelire est à votre disposition pour recevoir les dons de soutien qui permettront d’investir dans du matériel.

Du café, des boissons et des gâteaux sont à disposition, offert par la commune. 0 .

repair.ill@orange.fr

English :

Reduce your waste and environmental impact by giving a second life to repairable items

