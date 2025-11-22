Repair Café Obernai

Repair Café

7 rue du Maréchal Juin Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 13:30:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Venez co-réparer votre petit électroménager avec l’aide de bénévoles. Apprenez à réparer vous-mêmes, et à connaître les gestes d’entretien qui permettent d’allonger la durée de vie des objets du quotidien.

REPAIR CAFE organisé par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile.

Qu’est-ce qu’un Repair Café ? C’est un lieu d’échange et de partage de savoir, où l’on voit comment co-réparer votre petit électroménager cassé, abîmé ou en panne avec l’aide de bénévoles de la bouilloire électrique au grille pain, en passant par les outils électro-portatifs, l’image et le son, l’ordinateur….

Un animateur multimédia sera également présent sur place pour un entretien et diagnostic de vos appareils informatiques.

En apprenant à la fois à réparer soi-même, et à connaître les gestes d’entretien qui permettent d’éviter la panne et/ou d’allonger la durée de vie des objets du quotidien. .

7 rue du Maréchal Juin Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 53 52 ccpso@ccpso.com

English :

Come and co-repair your small household appliances with the help of volunteers. Learn how to do your own repairs, and how to extend the life of everyday items.

German :

Reparieren Sie Ihre kleinen Haushaltsgeräte mit Hilfe von Freiwilligen. Lernen Sie, wie Sie selbst reparieren können und wie Sie die Lebensdauer von Alltagsgegenständen verlängern können.

Italiano :

Venite a co-riparare i vostri piccoli elettrodomestici con l’aiuto di volontari. Imparate a fare le vostre riparazioni e a eseguire la manutenzione per prolungare la vita degli oggetti di uso quotidiano.

Espanol :

Ven a co-reparar tus pequeños electrodomésticos con la ayuda de voluntarios. Aprende a hacer tus propias reparaciones y a realizar tareas de mantenimiento para alargar la vida de los objetos cotidianos.

