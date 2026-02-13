Repair Café Orchies #70, Foyer Ambroise Croizat, Orchies

Repair Café Orchies #70 Samedi 12 décembre, 14h00 Foyer Ambroise Croizat Nord

Entrée accessible à tous, participation libre aux frais de l’association bienvenue, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Qu’est-ce qu’un repair café ?

Le repair café vous accueille dans une salle municipale et des bénévoles vous aident à réparer n’importe quel objet cassé, abîmé ou en panne. Cela permet de réduire nos déchets et cela ne vous coûtera pas très cher, car la participation financière est libre grâce à une tirelire pour soutenir l’association…

C’est accessible à tous et c’est sans RDV sauf pour les machines à coudre.

Ne jetons plus, réparons ensemble et en toute convivialité !

Vous pouvez apporter : PETIT ELECTROMENAGER , MATERIEL INFORMATIQUE – VETEMENTS* – HIFI VIDEO – MATERIEL DE BRICOLAGE et de JARDIN – VELOS (* si présence de notre couturière bénévole) – Machine à coudre (sur réservation) **

Affutage, aiguisages de vos couteaux et de vos outils :

* Petites réparations en couture :

** Machine à coudre :

Foyer Ambroise Croizat 9 rue Jules Ferry 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repair_cafe_orchies@yahoo.com »}]

Ne jetons plus, réparons ensemble réparation repair