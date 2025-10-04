Repair Café Ossau durable Tiers lieu Le Cocotier(s) Arudy

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques

Initiative organisée dans le cadre de l’opération « Ossau durable » Agir pour l’environnement commence souvent par des gestes concrets, à portée de main. Quatre ateliers et actions vous invitent sur plusieurs jours à repenser vos habitudes tout en développant des pratiques utiles et responsables. Ce samedi, redécouvrez le plaisir de réparer vos appareils au lieu de les jeter, en identifiant les pannes simples et en prolongeant la durée de vie de vos objets.

En partenariat avec le tiers lieu Le Cocotier(s). Inscriptions nécessaires. .

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

